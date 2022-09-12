Для губернаторов разработали стандарты работы в соцсетях

13:52, 12 сентября 2022, ПАИ

Правила работы губернаторов в соцсетях разработали в центре компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог». Тему обсудили на сессии «Школа молодого губернатора» в рамках Восточного экономического форума, пишет URA.RU.

Основным предметом обсуждения стали требования к власти в эпоху цифровых коммуникаций и единый стандарт работы губернаторов в интернете, разработанный экспертами «Диалога». Среди ключевых ожиданий от губернаторов выделяют открытость, эмпатию, компетентность, ориентацию на интересы граждан и качественное реагирование на обратную связь.

«Губернаторы новой волны – это прежде всего цифровые губернаторы. На сегодня 83 главы регионов ведут свои аккаунты в социальных сетях. Именно интернет-активность, открытость власти напрямую перетекает в рейтинг доверия», – рассказал первый заместитель генерального директора «Диалога» Ленар Файзутдинов.

Губернаторам рекомендуют использовать в коммуникации живой язык, регулярно публиковать контент, не забывать о качестве фото и видео, «приземлять» контентную политику для своей аудитории, внедрять интерактивные форматы и проводить прямые эфиры.