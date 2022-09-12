Египет планирует принимать к оплате российские рубли

14:31, 12 сентября 2022, ПАИ

Центральный банк Египта планирует внести российский рубль в список валют, официально используемых в стране с конца сентября 2022 года. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В сообщении отмечается, что Египет является одним из самых востребованных туристических направлений в осенне-зимний период, поэтому предоставление возможности принимать к оплате рубли положительно скажется на отдыхающих российских туристах.

Единственное, что может вызвать неудобство у туристов, планирующих отдохнуть в Шарм-эш-Шейхе, – это климатический форум, который пройдёт в ноябре, в связи с чем ожидается рост цен и недостаток номеров для бронирования в отелях, пишет источник.