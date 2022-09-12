В Пскове пройдёт музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

13:31, 12 сентября 2022, ПАИ

17 сентября в 14:00 в Финском парке Пскова зрителей ждёт насыщенная программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Гости праздника смогут посетить мастер-класс финалистки телепроекта «Танцы» Алисы Доценко, послушать стихи поэта Ивана Куприянова: это автор поэтических сборников «Априори», «Перед грозой», колумнист «Литературной газеты», ведущий рубрики «Поэзия NEXT», а также организатор поэтического проекта на «Третьей сцене» МХАТ.

Кульминацией фестиваля станет зажигательный концерт звёзд отечественного рока — группы «Серьга» со своим легендарным лидером Сергеем Галаниным и группы «7Б». Сергей Галанин — исполнитель и автор песен, творчество которого можно назвать символом эпохи. «Страна чудес», «А что нам надо?», «Дорога в ночь», «Дверь на замке» — эти песни стали культовыми для нескольких поколений поклонников рок-музыки. Выступления артиста выделяются душевной атмосферой и позитивом в контакте со слушателями.

Группа «7Б» — творческий коллектив с 20-летней историей, основанный Иваном Демьяном, играет рок-музыку с элементами фолка, инди, софт-рока и брит-попа. Группа известна своими хитами «Молодые ветра», «Полковник», «Осень», «Городу на Неве» и др. Музыканты под открытым небом исполнят для жителей Пскова свои самые лучшие композиции. Вход свободный.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, администрации города Пскова, Театрально-концертной дирекции.