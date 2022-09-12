Великолучанка заняла первое место в турнире по самбо в Петербурге

13:41, 12 сентября 2022, ПАИ

Открытый турнир по самбо «Наука побеждать – открытие сезона» прошёл 11 сентября в городе Санкт-Петербурге. В нём приняла участие спортсменка из Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил внештатный сотрудник пресс-службы Союза ММА России Олег Лаптев.

Ежегодно в соревнованиях принимают участие юные самбисты из разных регионов России. Город Великие Луки представила воспитанница СШОР «Экспресс», спортсменка КСЕ «Отечество – Псковская область» Дарья Прокошенко.

По результатам соревнований она заняла первое место в весовой категории до 42 кг, уточняется в сообщении.