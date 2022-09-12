Изменилась дата начала отопительного сезона в Пскове

13:59, 12 сентября 2022, ПАИ

Тепло в жилые дома Пскова начнёт поступать с 14 сентября, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом на предстоящую неделю: ожидаются дожди и высокая влажность, хотя среднесуточная температура воздуха по-прежнему превышает +8 градусов», — подчеркнул сити-менеджер.

Борис Елкин также обратил внимание на то, что детские сады, школы и больницы начали протапливать по заявкам с 5 сентября. «Сегодня уже в 50 социальных учреждениях батареи отдают тепло», — подытожил глава администрации.