В Псковской области вручили орден Мужества матери погибшего солдата

15:05, 12 сентября 2022, ПАИ

Матери погибшего солдата вручили орден Мужества в администрации Усвятского района. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Награду за своего сына Вадима Харитонова Ирина Рубижевич получила из рук военного комиссара Невельского, Пустошкинского и Усвятского районов Ивана Валуевича.

Гвардии младший сержант Вадим Харитонов погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность указом президента Российской Федерации он посмертно награждён орденом Мужества, говорится в сообщении.



«Спасибо вам большое за сына, настоящего героя. Он отдал жизнь, защищая наше Отечество. Вадим с честью выполнил свой воинский долг, мы должны и будем помнить подвиг нашего земляка», – выразил поддержку глава Усвятского района Дмитрий Петров. Он пожелал матери погибшего здоровья и душевных сил пережить потерю.