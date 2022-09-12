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Общество

Африканских нелегалов депортировали на родину из Псковской области

Судебные приставы Псковской области депортировали на родину девятерых граждан из стран Африки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Среди них находились три гражданина Республики Нигерия, один гражданин из Республики Конго, двое из королевства Марокко и трое из Республики Камерун. Всего, по данным ведомства, за 8 месяцев 2022 года из региона было выдворено 133 иностранных гражданина.

«Ситуация с выдворением нелегалов изменилась. Теперь в нашу область приезжают не только из бывших советских, по преимуществу среднеазиатских республик – Узбекистана и Таджикистана. В Псковскую область прибывают граждане Кубы, Вьетнама, Марокко, африканских стран в попытках незаконного пересечения границы, в поисках лучшей жизни в европейских странах. Их задерживают в пограничной зоне сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области», – отметили в управлении.

Напомним, что с 2012 года выдворением нелегально прибывающих граждан на территории РФ занимается Федеральная служба судебных приставов.

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