Спартакиаду Союзного государства обсуждают в медиацентре ПАИ

16:13, 12 сентября 2022, ПАИ

12 сентября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая Спартакиаде Союзного государства среди школьников «Олимпийские надежды».

Сколько ребят из России и Беларуси приехали на соревнования, что даёт школьникам дружба через спорт, будет ли спартакиада расширяться – эти и другие темы обсудят с заместителем председателя комитета по спорту Псковской области Алексеем Орловым, руководителем делегации Республики Беларусь Вадимом Путьковым и представителем российской делегации Ольгой Кныш.