Вандалы проникли на новый стадион в Плюсском районе

16:55, 12 сентября 2022, ПАИ

Неизвестные проникли на новый стадион в селе Ляды Плюсского района и оставили после себя беспорядок. Об этом сообщает группа «Ляды и их окрестности. Новости, проблемы, объявления» в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, на стадионе произошло ЧП. Вчера вечером кто-то сорвал замок на одной из дверей и проник на территорию нового стадиона. Открыли щиток, накидали на газоны окурки. Около трибун бросили пустые бутылки. Очень неприятное происшествие. Приличных слов нет», – говорится в сообщении.

В комментариях жители села предложили установить камеры, чтобы исключить повторение подобных ситуаций. «Столько десятилетий у наших школьников не было возможности заниматься физкультурой и спортом на оборудованном стадионе. Так давайте все вместе будем его беречь!» – написал участник группы.