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Спорт

Порховичи стали призёрами веломарафона в Ленинградской области

Фото: редакция газеты «Порховский вестник»

Супруги Иван и Елена Михайловы из Порхова показали высокие результаты на VI этапе Кубка веломарафонов Ленинградской области, а также в 16-м Лемболовском веломарафоне 11 сентября, пишет газета «Порховский вестник».

Всего в веломарафоне приняли участие более 550 гонщиков, в том числе три жителя Порхова в разных возрастных категориях. В итоге Иван Михайлов одержал победу среди мужчин в категории старше 60 лет на дистанции 30 километров. Елена Михайлова заняла третье место среди женщин на дистанции 30 км, также Александр Андреев достойно проехал шестидесятикилометровую дистанцию.

Фото: редакция газеты «Порховский вестник»

По результатам серии всех летних гонок Кубка велосипедных марафонов Ленинградской области сезона этого года, которая и завершилась Лемболовским марафоном, Иван Михайлов назван победителем и подтвердил звание лучшего гонщика в своей возрастной категории. Елена Михайлова получила бронзу, хотя в этом виде соревнований она участвовала вперые.

Фото: редакция газеты «Порховский вестник»

«Праздник для любителей велоспорта скоро пройдёт и на территории нашего района. Чемпионат Псковской области по велокроссу, посвящённый 50-летию велотрассы в Порховском районе и памяти заслуженного тренера Российской Федерации по велоспорту Алексея Ивановича Михайлова, состоится 8 октября в лесном массиве в районе 9-го километра на трассе Порхов – Дедовичи», – отмечается в сообщении.

Фото: редакция газеты «Порховский вестник»

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