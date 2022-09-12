Порховичи стали призёрами веломарафона в Ленинградской области

16:20, 12 сентября 2022, ПАИ

Супруги Иван и Елена Михайловы из Порхова показали высокие результаты на VI этапе Кубка веломарафонов Ленинградской области, а также в 16-м Лемболовском веломарафоне 11 сентября, пишет газета «Порховский вестник».

Всего в веломарафоне приняли участие более 550 гонщиков, в том числе три жителя Порхова в разных возрастных категориях. В итоге Иван Михайлов одержал победу среди мужчин в категории старше 60 лет на дистанции 30 километров. Елена Михайлова заняла третье место среди женщин на дистанции 30 км, также Александр Андреев достойно проехал шестидесятикилометровую дистанцию.

По результатам серии всех летних гонок Кубка велосипедных марафонов Ленинградской области сезона этого года, которая и завершилась Лемболовским марафоном, Иван Михайлов назван победителем и подтвердил звание лучшего гонщика в своей возрастной категории. Елена Михайлова получила бронзу, хотя в этом виде соревнований она участвовала вперые.

«Праздник для любителей велоспорта скоро пройдёт и на территории нашего района. Чемпионат Псковской области по велокроссу, посвящённый 50-летию велотрассы в Порховском районе и памяти заслуженного тренера Российской Федерации по велоспорту Алексея Ивановича Михайлова, состоится 8 октября в лесном массиве в районе 9-го километра на трассе Порхов – Дедовичи», – отмечается в сообщении.