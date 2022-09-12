Первый этап спартакиады Союзного государства стартовал в Пскове

16:30, 12 сентября 2022, ПАИ

Первый этап спартакиады Союзного государства среди детей и юношества, который называется «Олимпийские надежды», стартовал сегодня в Пскове. Об этом сообщили спикеры пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 12 сентября.

В программе – три вида спорта: хоккей (юноши), волейбол (девушки), шахматы (юноши и девушки).

Россию на соревнованиях представляют юные спортсмены из Москвы, Пскова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Хабаровского края, Орла, Смоленска, Пензы, Чувашии и Красноярского края.