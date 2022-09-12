270 человек приехали на спартакиаду Союзного государства в Пскове

16:46, 12 сентября 2022, ПАИ

270 человек приехали на первый этап спартакиады Союзного государства среди детей и юношества, который стартовал сегодня в Пскове. Об этом сообщила представитель российской делегации Ольга Кныш на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 12 сентября.

По словам руководителя делегации Белоруссии Вадима Путькова, из Белоруссии на первый этап спартакиады приехали 135 человек, включая спортсменов и тренеров. Российскую сторону представляет такое же количество участников спартакиады.

«Спартакиада уникальна тем, что не имеет аналогов в мире. В ней принимают участие различные возрастные группы школьников», – добавила Ольга Кныш.

Отметим, что в программе первого этапа спартакиады в Пскове – три вида спорта: хоккей (юноши), волейбол (девушки), шахматы (юноши и девушки). Россию на соревнованиях представляют юные спортсмены из Москвы, Пскова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Хабаровского края, Орла, Смоленска, Пензы, Чувашии и Красноярского края.