В «Экопроме» рассказали о минусах частного вывоза мусора

10:06, 13 сентября 2022, ПАИ

В интернете псковичи часто находят объявления частников о вывозе мусора. И те, кто пользуются их услугами, редко задумываются о том, куда доставляется весь этот мусор. Чаще всего его привозят на ближайшую контейнерную площадку, которая в один момент превращается в свалку, сообщили в компании «Экопром».

«Экопром» через соцсети получил видео, на котором видно, как выгрузили целую «Газель» крупногабаритного мусора рядом с контейнерной площадкой. Человек, заплативший за оказание такой услуги вывоза мусора, мог самостоятельно вынести его на контейнерную площадку, чтобы он не мешал вывозу контейнеров для ТКО. За подобным мусором приехала бы машина филиала ООО «Экопром», а плата за это уже заложена в тарифе.

«Вывоз мусора у таких частных лиц не имеет конечной точки утилизации, а просто перемещается с места на место по площадкам Пскова, а люди платят за это и смотрят, как город зарастает мусором», — отметили в компании.

Если же необходимо вывезти крупногабаритный мусор, то можно заказать контейнер у филиала ООО «Экопром». Сделать это можно обратившись в центр обслуживания клиентов по адресу г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 3 или по телефону (+7 8112) 20-19-21.