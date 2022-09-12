Первая встреча участников команды медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» прошла в Пскове

17:21, 12 сентября 2022, ПАИ

Встреча исполнителей проекта молодёжной экспедиции «Наследие земли народа сето» с будущими участниками полевых исследований состоялась в Псковском государственном университете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В состав команды вошли студенты гуманитарных направлений, изучающие историю, филологию, рекламу и связи с общественностью, бакалавры и магистры.

Участники встречи обсудили цели и задачи экспедиции, маршрут будущих исследований, поделились ожиданиями от предстоящих выездов.

Научный руководитель экспедиции Наталья Большакова рассказала о подготовительном этапе, предшествующем полевому исследованию, за время которого преподаватели (участники проекта) изучили источники рубежа XIX–XX веков (П. И. Якушкина, Н. К. Отто, Г. Трусмана), составили карту полевого исследования, сформировали вопросники для проведения интервью с представителями народу сето. В рамках экспедиции планируется провести комплексное исследование актуального состояния культурного наследия «псковских» сето в исторической области проживания – Печорском районе. Первый выезд намечен на вторую половину сентября.

Всего за время проекта преподаватели и студенты посетят Печорский район четыре раза, каждый из выездов будет иметь свой уникальный маршрут.

Напомним, что проект молодёжной экспедиции «Наследие земли народа сето» стал победителем грантового конкурса Русского географического общества 2022 года и реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».