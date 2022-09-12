Турпоток из России в Европу снизился на 95 процентов

17:22, 12 сентября 2022, ПАИ

Туристический поток из России в Европу этим летом сократился на 90-95 % по сравнению с летом доковидного 2019 года, при этом россияне значительно чаще, чем прежде, обращаются к услугам туроператоров для поездок в европейские страны, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Об этом пишет «Интерфакс».

«За первое полугодие турпоток в Европу, по данным погранслужбы ФСБ, сократился по сравнению с 2019 годом на 85 %. По итогам лета падение может составлять 90-95 %, так как оно всегда было наиболее востребованным сезоном для поездок в страны европейского континента. Туристы, которые всё же принимали решение провести отпуск в странах ЕС, летели туда с пересадками, выбирали отели высокого уровня, а поездки в основном организовывали через туроператоров», – говорится в сообщении.

В АТОР напомнили, что с марта 2022 года из-за санкций нет прямого авиасообщения между Россией и странами Европы, за исключением Сербии. Летом россияне чаще всего, по данным туроператоров, добирались в Европу через аэропорты Турции, ОАЭ, Армении, Финляндии, Прибалтики, Сербии. Отдельные туристы пользовались для поездок бизнес-авиацией.

«Если до пандемии Европа постепенно становилась направлением преимущественно самостоятельного туризма, в этом году ситуация кардинально поменялась. Большинство туристов ездили отдыхать в Европу из России с помощью туроператоров. В организованном сегменте спрос в сравнении с летом 2019 года тоже сократился на 75-80 %, но это меньше, чем падение на рынке в целом», – отмечают в ассоциации.

«Туроператор может купить туристам билет иностранной авиакомпании, для записи на визы для туроператоров было больше свободных окон. Также туроператор может оплачивать проживание в европейских отелях после того, как турист оплатит тур в России в рублях. При этом туристы покупали у туроператоров как полные турпакеты, так и отдельные услуги размещения», – рассказали в АТОР.

В топ самых популярных стран Европы у организованных туристов этим летом вошли Греция, Испания, Италия, Франция. Греция лидирует благодаря в первую очередь лояльной визовой политике. Дешёвых туров в Европу практически не было из-за резкого повышения стоимости авиабилетов. Наибольшим спросом пользовались отели 4-5* и отели с системой «всё включено», так как туристы хотели заранее оплатить все возможные услуги в России.

«Все европейские партнёры продолжали сотрудничество в обычном режиме, особых сложностей с ними не возникало. Зарубежные компании готовы и дальше принимать российских туристов. Препятствием для поездок стали визы. Глубина записи на получение визы составляла более месяца, некоторые страны Европы очень долго рассматривали документы», – сообщают туроператоры.