В Госдуме назвали способ сократить безработицу

09:45, 13 сентября 2022, ПАИ

Снизить безработицу в России поможет налаживание собственного производства. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

По его словам, прежде всего пополнить ряды безработных рискуют россияне, которые трудятся в иностранных компаниях. «В группе риска находятся люди, которые, скажем так, пострадали от иностранных компаний и тех компаний, которые ушли с [российского] рынка, они ведь уходят по-разному. И есть примеры перехода от мирового бренда, которому невозможно больше работать в России, к другому бренду. Действительно, более 160 тысяч человек сохранили свои рабочие места», — отметил он.

Артём Кирьянов подчеркнул, что в РФ нужно налаживать собственное производство, именно это, по его мнению, даст надежду на то, что безработица будет сокращаться, люди найдут себе новые рабочие места и будут иметь стабильный доход, сообщает газета «Известия».