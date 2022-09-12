В Псковской области пройдёт онлайн вебинар по защите подростков от курения

18:19, 12 сентября 2022, ПАИ

15 сентября в 19:00 в онлайн формате в Псковской области пройдет вебинар «Независимый подросток». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.



Этот вебинар подходит вам, если вы – родитель подростка и хотите защитить своего ребенка от курения.



«Независимый подросток» направлен на знакомство родителей с особенностями подросткового возраста, основными проблемами подростков и нацелен на помощь родителям в профилактике курения их детей и в решении вопросов с подростками, уже начавшими курение в разных формах. Также, будет уделено внимание теме компьютерной зависимости.



Ведущий вебинара – практикующий психолог, автор тренинговых программ, преподаватель психологии на кафедре возрастной и педагогической психологии в РГПУ им. Герцена – Татьяна Степанова.



Вебинар предполагает обратную связь, родители смогут получить ответы на конкретные вопросы.



Регистрация на вебинар по ссылке.



Важно: проверьте почту перед началом вебинара. На указанный адрес эл.почты будет отправлена инструкция и ссылка для участия в вебинаре.



Данный проект представлен МОО «Общественный совет по проблеме подросткового курения».

Группа для родителей в Вконтакте.

Контактная информация: тел. 8911705758.