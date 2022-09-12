Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области пройдёт онлайн вебинар по защите подростков от курения

В ходе вебинара родители смогут получить ответы на конкретные вопросы. Фото: КТИ

15 сентября в 19:00 в онлайн формате в Псковской области пройдет вебинар «Независимый подросток». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Этот вебинар подходит вам, если вы – родитель подростка и хотите защитить своего ребенка от курения.

«Независимый подросток» направлен на знакомство родителей с особенностями подросткового возраста, основными проблемами подростков и нацелен на помощь родителям в профилактике курения их детей и в решении вопросов с подростками, уже начавшими курение в разных формах. Также, будет уделено внимание теме компьютерной зависимости.

Ведущий вебинара – практикующий психолог, автор тренинговых программ, преподаватель психологии на кафедре возрастной и педагогической психологии в РГПУ им. Герцена – Татьяна Степанова.

Вебинар предполагает обратную связь, родители смогут получить ответы на конкретные вопросы.

Регистрация на вебинар по ссылке.

Важно: проверьте почту перед началом вебинара. На указанный адрес эл.почты будет отправлена инструкция и ссылка для участия в вебинаре.

Данный проект представлен МОО «Общественный совет по проблеме подросткового курения».
Группа для родителей в Вконтакте.
Контактная информация: тел. 8911705758.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 сентября 2022

Сотрудники МЧС провели в Пскове профилактический рейд в преддверии отопительного сезона
12 сентября 2022

В Псковской области пройдёт онлайн вебинар по защите подростков от курения
12 сентября 2022

Гуманитарная помощь жителям Берислава: что и куда могут принести псковичи
12 сентября 2022

Названы даты начала отопительного периода в районах Псковской области
12 сентября 2022

Вандалы проникли на новый стадион в Плюсском районе
12 сентября 2022

Экономика России выходит на траекторию роста – Владимир Путин
12 сентября 2022

ПАИ и «Первый Псковский» стали самыми цитируемыми СМИ по итогам недели

12 сентября 2022

Спартакиаду Союзного государства обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...