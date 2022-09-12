В Псковской области пройдёт онлайн вебинар по защите подростков от курения
15 сентября в 19:00 в онлайн формате в Псковской области пройдет вебинар «Независимый подросток». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Этот вебинар подходит вам, если вы – родитель подростка и хотите защитить своего ребенка от курения.
«Независимый подросток» направлен на знакомство родителей с особенностями подросткового возраста, основными проблемами подростков и нацелен на помощь родителям в профилактике курения их детей и в решении вопросов с подростками, уже начавшими курение в разных формах. Также, будет уделено внимание теме компьютерной зависимости.
Ведущий вебинара – практикующий психолог, автор тренинговых программ, преподаватель психологии на кафедре возрастной и педагогической психологии в РГПУ им. Герцена – Татьяна Степанова.
Вебинар предполагает обратную связь, родители смогут получить ответы на конкретные вопросы.
Регистрация на вебинар по ссылке.
Важно: проверьте почту перед началом вебинара. На указанный адрес эл.почты будет отправлена инструкция и ссылка для участия в вебинаре.
Данный проект представлен МОО «Общественный совет по проблеме подросткового курения».
Группа для родителей в Вконтакте.
Контактная информация: тел. 8911705758.
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