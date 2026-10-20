Переехавший из США в Псков иностранец рассказал о бытующих мифах о России

13:55, 20 октября 2026, ПАИ

О мифах, с которыми друзья провожали его в Россию, рассказал переехавший в Псков из США Гунтис Ламбергс на VII Псковском международном медиафоруме, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, друзья, узнав о переезде в другую страну, посоветовали взять с собой очень много тёплой одежды, потому что там холодно, и обязательно захватить с собой оружие. «Там, мы слышали, медведи ходят по улицам», – передал Гунтис Ламбергс их слова.

«Когда мы приехали сюда и я понял, что всё благополучно, то позвонил туда и сказал: «Вы знаете, всё не так плохо. Во-первых, не очень холодно, и, во-вторых, мишек на улице не вижу», – рассказал он.

Ламбергс отметил, что его здесь согревают вежливость и тепло, которые исходят от русских людей.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.