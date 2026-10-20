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Псковский медиафорум изменил жизнь Александры Павловой, ставшей военкором

Псковский медиафорум кардинально изменил жизнь жительницы Псковской области Александры Павловой, которая стала военным корреспондентом с позывным «Ася». Об этом она рассказала на VII Псковском международном медиафоруме, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Александра Павлова поблагодарила правительство Псковской области за приглашение на форум и вспомнила, как четыре года назад приехала сюда в составе делегации редакции «Луки.ру». Именно здесь она познакомилась с человеком, который пригласил её в команду в качестве первого медиаволонтёра в новых регионах.

По словам Александры Павловой, уже 8 января, после празднования Рождества с семьёй, она отправилась в Белгородскую область, чтобы освещать события на освобождённых территориях Харьковской области.

«Ещё с начала специальной военной операции я хотела попасть на фронт, чтобы освещать происходящие там события», – рассказала Александра Павлова.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

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