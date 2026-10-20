В прокуратуре Пскова открыта горячая линия по вопросам теплоснабжения

13:35, 20 октября 2026, ПАИ

В прокуратуре Пскова организована горячая линия по вопросам теплоснабжения в связи с началом отопительного сезона. Она будет работать до 30 октября, сообщили ПАИ в надзорном ведомстве.

Жители Пскова могут обратиться по вопросам отсутствия отопления или его несвоевременного включения, сообщить о низкой температуре в квартире, перебоях в подаче тепла и горячей воды, авариях и других нарушениях в работе систем теплоснабжения.

По всем возникающим вопросам следует обращаться с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) по телефону: 69-84-59.