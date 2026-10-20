Журналист «Спутника» рассказал, как в Псковской области помогают переселенцам

13:11, 20 октября 2026, ПАИ

Жители Прибалтики просят подсказать, в какой регион России лучше переехать. Об этом сообщил собственный корреспондент ИА «Спутник» в Латвии Алексей Стефанов на VII Псковском международном медиафоруме, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, к нему, как к бывшему местному журналисту, часто обращаются с такими вопросами. За последний год он посетил множество городов Центральной России, Сибири и Урала, а также побывал в Псковской области в составе группы иностранных блогеров.

«Без лести могу сказать, что в Псковской области забота о каждом переселенце – точечная», – заявил Алексей Стефанов. Он поблагодарил уполномоченного по вопросам миграции при главе региона Елену Полонскую, которая, по его словам, «как мама, водит за ручку абсолютно всех переезжающих».

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.