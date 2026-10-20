Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В эпоху кликбейта выиграют те СМИ, которые делают ставку на достоверность и честность – Екатерина Ларина

Доверие аудитории в долгосрочной перспективе сохранят те СМИ, которые следуют этическим и профессиональным принципам, проверяют факты и ставят достоверность на первое место, заявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина на VII Псковском международном медиафоруме, передаёт корреспондент ПАИ.

Изображение: ПАИ

Она подключилась к панельной дискуссии «Единство народов – единство ценностей» по видеосвязи и поприветствовала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и всех участников форума. Екатерина Ларина отметила, что площадка поднимает очень правильные темы, а Псков занимает значимое место и географически, и в истории России, поэтому форум важно развивать и поддерживать. Она выразила надежду, что в следующем году сможет приехать на форум лично.

По словам Екатерины Лариной, тема единства народов и единства ценностей крайне важна для направлений работы Минцифры. Министерство оказывает непосредственную поддержку электронным СМИ и печатным изданиям, в том числе на национальных языках.

Она отметила, что тема форума привлекает внимание к работе по исполнению указа президента об основах государственной политики по поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей. По её словам, это был первый шаг к осознанию ценностной базы, которая долгое время сохранялась в культурном фонде и передавалась через семьи, но на государственном уровне была заявлена именно сейчас. Работать с этим нужно не только чиновникам, но и всему обществу, уверена эксперт.

По её словам, основным ресурсом медиасреды является внимание аудитории, и аудитория часто выбирает эмоционально, по первому движению глаз, отсюда и появились кликбейтные техники. Екатерина Ларина подчеркнула, что сейчас в обществе только складываются инстинкты информационного общества, и происходит это не так быстро, поэтому важны и государственная политика, и осознанное просвещение аудитории со стороны СМИ в вопросах ответственного информационного потребления.

Она выразила уверенность, что, когда технологии разовьются настолько, что дипфейк не сможет отличить даже профессионал, основным критерием станет доверие к источникам. Человек будет понимать, что конкретное агентство, газета или телеканал многократно проверяет источник информации, полагаясь не только на технологии и собственные глаза и уши, но и на проверку с разных сторон.

Екатерина Ларина выразила надежду, что дискуссия и форум помогут повысить профессиональные компетенции журналистов и понимание того, что правда, ответственное отношение к аудитории, честность и объединяющая ценностная система победят в будущем.

Фото: ПАИ

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

20 октября 2026

Два проекта учёных ПсковГУ получили поддержку Российского научного фонда
20 октября 2026

Псковичам объяснили, кому не придёт уведомление по имущественным налогам
20 октября 2026

В Пскове на медиафоруме прошёл интенсив по созданию подкастов
20 октября 2026

Михаил Ведерников: Искренность переселенцев – главная награда за нашу работу
20 октября 2026

Псковичам напомнили, как получить бумажное уведомление и уплатить налоги без электронных сервисов
20 октября 2026

Страховщики заменили ремонт автомобиля выплатой: псковский суд взыскал с них более полумиллиона рублей
20 октября 2026

Иностранец из США: В Пскове я чувствую себя в полной безопасности
20 октября 2026

Маленькая спиралька с большой историей: что археологи узнали о нарядах древних псковичек

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...