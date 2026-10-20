В эпоху кликбейта выиграют те СМИ, которые делают ставку на достоверность и честность – Екатерина Ларина

13:58, 20 октября 2026, ПАИ

Доверие аудитории в долгосрочной перспективе сохранят те СМИ, которые следуют этическим и профессиональным принципам, проверяют факты и ставят достоверность на первое место, заявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина на VII Псковском международном медиафоруме, передаёт корреспондент ПАИ.

Она подключилась к панельной дискуссии «Единство народов – единство ценностей» по видеосвязи и поприветствовала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и всех участников форума. Екатерина Ларина отметила, что площадка поднимает очень правильные темы, а Псков занимает значимое место и географически, и в истории России, поэтому форум важно развивать и поддерживать. Она выразила надежду, что в следующем году сможет приехать на форум лично.

По словам Екатерины Лариной, тема единства народов и единства ценностей крайне важна для направлений работы Минцифры. Министерство оказывает непосредственную поддержку электронным СМИ и печатным изданиям, в том числе на национальных языках.

Она отметила, что тема форума привлекает внимание к работе по исполнению указа президента об основах государственной политики по поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей. По её словам, это был первый шаг к осознанию ценностной базы, которая долгое время сохранялась в культурном фонде и передавалась через семьи, но на государственном уровне была заявлена именно сейчас. Работать с этим нужно не только чиновникам, но и всему обществу, уверена эксперт.

По её словам, основным ресурсом медиасреды является внимание аудитории, и аудитория часто выбирает эмоционально, по первому движению глаз, отсюда и появились кликбейтные техники. Екатерина Ларина подчеркнула, что сейчас в обществе только складываются инстинкты информационного общества, и происходит это не так быстро, поэтому важны и государственная политика, и осознанное просвещение аудитории со стороны СМИ в вопросах ответственного информационного потребления.

Она выразила уверенность, что, когда технологии разовьются настолько, что дипфейк не сможет отличить даже профессионал, основным критерием станет доверие к источникам. Человек будет понимать, что конкретное агентство, газета или телеканал многократно проверяет источник информации, полагаясь не только на технологии и собственные глаза и уши, но и на проверку с разных сторон.

Екатерина Ларина выразила надежду, что дискуссия и форум помогут повысить профессиональные компетенции журналистов и понимание того, что правда, ответственное отношение к аудитории, честность и объединяющая ценностная система победят в будущем.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.