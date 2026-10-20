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Общество

Аграрии Псковского района завершают уборку картофеля и сеют озимые

Полевые работы в хозяйствах Псковского района продолжаются. На полях с яровыми культурами выполняют комплекс агротехнических мероприятий. Параллельно аграрии продолжают заготовку кормов и сев озимых. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Фото из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX

«По кормозаготовке ситуация за последние недели меняется незначительно – основные объёмы уже заложены, и сейчас работа в первую очередь связана с уборкой кукурузы на силос и зелёный корм», – отметила она.

Она добавила, что заканчивается уборка картофеля. Одним из лидеров остаётся АО «Агрофирма «Победа»: с 77 гектаров накопано более 2 640 тонн, средняя урожайность держится на уровне 343 центнеров с гектара. Не снижают в хозяйстве и темпы уборки овощей. С начала сезона собрано 1 094 тонны огурцов и 571 тонна томатов, что превышает показатели прошлого года: прирост составил 268 и 112 тонн соответственно.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах накопано 4 131,5 тонны картофеля с 110 гектаров при средней урожайности 375,6 центнера с гектара.

Тем временем продолжается сев озимых под урожай будущего года. Озимые зерновые в целом по району размещены на 871,6 гектара из запланированных 1 716.

«Работы идут своим чередом, и по мере завершения уборки на полях появляется всё больше площадей под будущий урожай. Озимые традиционно занимают важное место в структуре посевов, и аграрии подходят к их размещению с особым вниманием: от того, насколько своевременно и качественно проведён сев, во многом зависит будущий урожай», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Параллельно в хозяйствах идёт вывозка органики на поля под урожай следующего года. Также машины и агрегаты проходят осмотр и ремонт, чтобы к началу весны техника вышла в поля в полной готовности.

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