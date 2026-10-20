Знаток «Что? Где? Когда?» Блинов посоветовал держать дома жёлтую уточку от фейков

14:05, 20 октября 2026, ПАИ

Маленькую жёлтую резиновую уточку посоветовал поставить дома рядом с зеркалом легендарный знаток игры «Что? Где? Когда?», генеральный директор издательства «Медиа Пресс» Алексей Блинов.

«У нас есть конкурс молодых газет. Могу сказать, что они все разные по уровню, по качеству, по вёрстке. Но у них есть одна общая черта – они абсолютно искренние», – сказал Алексей Блинов на открытии VII Псковского международного медиафорума в рамках панельной дискуссии «Единство народов – единство ценностей» сегодня, 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, даже при не очень красивой вёрстке авторы искренние сами по себе, и это очень важно.

Алексей Блинов рассказал, что сегодня в рамках медиафорума прошла интеллектуальная игра, призванная задать тон медиаконференции и настроить на критическое отношение к недостоверной информации. За каждый правильный ответ участникам давали маленькую резиновую уточку, вспоминая те самые газеты, о которых шла речь.

«Мой добрый совет: пусть каждый – не только журналист, но и любой человек – поставит у себя дома в прихожей рядом с зеркалом маленькую жёлтую резиновую уточку. И утром покрякайте несколько раз, вспомните о том, что где-то рядом может быть недостоверная информация, и вам нужно быть бдительным по отношению к ней», – заключил Алексей Блинов.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.