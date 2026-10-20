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Общество

«Детская игра»: 22 октября пройдёт премьера фильма Госархива Псковской области

Премьера документального фильма «Детская игра», подготовленного Государственным архивом Псковской области ко Дню памяти жителей сожжённых деревень Псковской области, состоится 22 октября в 14:00 в Доме молодёжи на улице Конной, 2. Об этом ПАИ сообщила директор Госархива Наталья Исакова.

Изображение предоставили в Государственном архиве Псковской области

«Первыми зрителями станут студенты колледжей Пскова и университета. В дальнейшем мы планируем провести несколько спецпоказов с привлечением экспертов в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области», – рассказала Наталья Исакова.

По её словам, в основу сценария положена трагическая судьба детей, чудом выживших в годы Великой Отечественной войны.

«Мы рассказываем об этих событиях глазами детей. В основу сюжета легли три истории, зафиксированные в разных видах архивных документов: воспоминания Натальи Павловой из деревни Монастырёк, показания Галины Хитровой из архивного уголовного дела УФСБ России по Псковской области и воспоминания Миши Лунёва о трагедии в Большой Горушке Дновского района», – отметила директор Госархива.

Она добавила, что детским воспоминаниям в фильме противопоставлены заметки из военного дневника немецкого офицера.

Экспертом фильма выступил доктор исторических наук Александр Седунов.

«Съёмка фильма – редкое для сотрудников архива событие. Мы использовали все наши ресурсы, привлекли друзей и коллег, но главными героями были архивные документы», – подчеркнула Наталья Исакова.

Напомним, по данным Книги Памяти, за годы оккупации территории современной Псковской области карателями уничтожен 741 ребёнок до 5 лет и 1 960 детей до 16 лет, угнано на каторжные работы 13 426 детей.

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