Сотрудники МЧС провели в Пскове профилактический рейд в преддверии отопительного сезона

18:40, 12 сентября 2022, ПАИ

12 сентября 2022 года на территории города Пскова сотрудниками государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Псковской области проведен профилактический рейд в преддверии отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.



В ходе данного мероприятия гражданам разъяснены требования, предъявляемые Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, вручены листовки и памятки на соответствующую тематику, а также с населением проведены противопожарные инструктажи.



Кроме того, сотрудники МЧС дали ответы на наиболее проблемные вопросы к представителям государственного пожарного надзора.

