Сотрудники МЧС провели в Пскове профилактический рейд в преддверии отопительного сезона
12 сентября 2022 года на территории города Пскова сотрудниками государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Псковской области проведен профилактический рейд в преддверии отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В ходе данного мероприятия гражданам разъяснены требования, предъявляемые Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, вручены листовки и памятки на соответствующую тематику, а также с населением проведены противопожарные инструктажи.
Кроме того, сотрудники МЧС дали ответы на наиболее проблемные вопросы к представителям государственного пожарного надзора.
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12 сентября 2022
Сотрудники МЧС провели в Пскове профилактический рейд в преддверии отопительного сезона