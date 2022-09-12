Псковские профсоюзы выступили партнерами соревнования по гребному спорту

19:19, 12 сентября 2022, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов выступил партнёром в проведении межрегиональных соревнований по гребному спорту, посвящённых тренеру высшей категории по гребле на байдарках и каноэ, выдающемуся спортсмену Михаилу Самарину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Очень радует то, что гребная база продолжает своё развитие, а данный вид спорта очень популярен среди молодёжи. Уверен, что среди юных участников сегодняшних соревнований есть будущее олимпийские чемпионы», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, обращаясь к участникам состязаний, и напомнил о регулярной поддержке регионального спорта со стороны профсоюзов.