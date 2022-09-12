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Спорт

Псковские профсоюзы выступили партнерами соревнования по гребному спорту

Среди юных участников сегодняшних соревнований, наверняка, есть будущие олимпийские чемпионы. Фото: Облсовпроф

Псковский областной совет профсоюзов выступил партнёром в проведении межрегиональных соревнований по гребному спорту, посвящённых тренеру высшей категории по гребле на байдарках и каноэ, выдающемуся спортсмену Михаилу Самарину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Очень радует то, что гребная база продолжает своё развитие, а данный вид спорта очень популярен среди молодёжи. Уверен, что среди юных участников сегодняшних соревнований есть будущее олимпийские чемпионы», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, обращаясь к участникам состязаний, и напомнил о регулярной поддержке регионального спорта со стороны профсоюзов.

 

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