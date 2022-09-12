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Спорт

Изборянки успешно выступили в соревнованиях по пляжному волейболу

Софья Коршунова и Дарья Вишнёва вместе с тренером. Фото Вконтакте

12 сентября завершился турнир по пляжному волейболу на финальном этапе Всероссийских «Президентских состязаний» в Тупсе в ВДЦ «Орлёнок».. Об этом сообшает корреспондент газеты «Печорская правда».

Ученицы Изборского лицея Софья Коршунова и Дарья Вишнёва сумели завоевать первое место среди девушек. Изборянки сумели стать лучшими, опередив всех соперниц. Тем более ценна победа, учитывая, что конкурировать нашим «пляжницам» пришлось с тридцать одной парой, выступавшей в зачёте девушек.

Тренерует девушек Эльвира Строителева.

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