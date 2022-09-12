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Посетить собор Иоанна Предтечи в Пскове можно виртуально

Собор Иоанна Предтечи в Пскове. Фото: Wikimedia

Посетить собор Иоанна Предтечи можно не выходя из дома, уведомил Telegram-канал АНО «Возрождение».

Виртуальная экскурсия по древнему храму доступна по следующей ссылке.

Собор Рождества Иоанна Предте́чи – православный храм в Пскове, на левом берегу реки Великой (на Завеличье), напротив Псковского кремля.

Построен в ныне не существующем Иоанно-Предтеченском монастыре в XII веке. На протяжении нескольких столетий являлся усыпальницей псковских княгинь. С 2007 года собор служит псковским подворьем загородного мужского Иоанно-Богословского Крыпецкого монастыря.

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