Посетить собор Иоанна Предтечи в Пскове можно виртуально

22:48, 12 сентября 2022, ПАИ

Посетить собор Иоанна Предтечи можно не выходя из дома, уведомил Telegram-канал АНО «Возрождение».

Виртуальная экскурсия по древнему храму доступна по следующей ссылке.

Собор Рождества Иоанна Предте́чи – православный храм в Пскове, на левом берегу реки Великой (на Завеличье), напротив Псковского кремля.

Построен в ныне не существующем Иоанно-Предтеченском монастыре в XII веке. На протяжении нескольких столетий являлся усыпальницей псковских княгинь. С 2007 года собор служит псковским подворьем загородного мужского Иоанно-Богословского Крыпецкого монастыря.