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Общество

В Пскове благоустроят Малое Крестовское захоронение

В Пскове проведут работы по благоустройству территории Малого Крестовского захоронения. Об этом сегодня пишет «Псковская правда» 

Расположенное на окраине Пскова братское захоронение советских воинов находится на улице Лесной, справа от шоссе «Ленинград – Киев».

Подрядная организация заменит гранитный бортовой камень цветочниц и бортовой камень, приведет в порядок металлическое ограждение и венок Славы и восстановит облицовку постамента. «Территорию захоронения покроют мраморной крошкой», – уточнили в пресс-службе администрации Пскова.

Согласно заключенному контракту, работы должны быть выполнены до 15 октября.

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