Александр Грацкий рассказал о планах ремонта дорог в Пскове в будущем году

22:25, 12 сентября 2022, ПАИ

Начальник управления городского хозяйства Пскова Александр Грацкий побывал в эфире радиостанции «7 НЕБО». Речь шла о ремонте городских дорог и планах на будущий год.

«И на оставшееся время осени работы хватает. А на перспективе её ещё больше.

На улице Ипподромной сейчас идёт строительство ливневой канализации. До этого она велась по Сиреневому бульвару, а теперь поэтапно перешли к Ипподромной.

Подрядчики при наступлении благоприятных условий приступят к работам в следующем году. То есть подготовку к работам будут вести при неблагоприятных условиях, а сами работы начнутся, как только позволит погода.

В планах: тротуары улицы Шоссейной, Ижорского батальона, ремонт улицы Новгородской, Харченко, Индустриальной, Новаторов и т.д.

Движение полностью перекрываться не будет. Полного перекрытия нигде не планируется», – рассказал Александр Грацкий.