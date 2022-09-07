Александр Грацкий рассказал о планах ремонта дорог в Пскове в будущем году
Начальник управления городского хозяйства Пскова Александр Грацкий побывал в эфире радиостанции «7 НЕБО». Речь шла о ремонте городских дорог и планах на будущий год.
«И на оставшееся время осени работы хватает. А на перспективе её ещё больше.
На улице Ипподромной сейчас идёт строительство ливневой канализации. До этого она велась по Сиреневому бульвару, а теперь поэтапно перешли к Ипподромной.
Подрядчики при наступлении благоприятных условий приступят к работам в следующем году. То есть подготовку к работам будут вести при неблагоприятных условиях, а сами работы начнутся, как только позволит погода.
В планах: тротуары улицы Шоссейной, Ижорского батальона, ремонт улицы Новгородской, Харченко, Индустриальной, Новаторов и т.д.
Движение полностью перекрываться не будет. Полного перекрытия нигде не планируется», – рассказал Александр Грацкий.
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