В Пскове ищут людей для съёмок в кино
В Пскове объявлен кастинг на съёмки в кино. Объявление об этом появилось в местных соцсетях.
«На завтра, 13 сентября, нужны 2 возрастных мужчины (45 – 69) и 2 женщины «бальзаковского возраста» без признаков современности. Жду до 23.30 ваши заявки личным сообщением в ВК. От вас фото, фио, рост, размер одежды, обуви, телефон», – говорится в объявлении.
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