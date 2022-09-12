В Пскове ищут людей для съёмок в кино

23:06, 12 сентября 2022, ПАИ

В Пскове объявлен кастинг на съёмки в кино. Объявление об этом появилось в местных соцсетях.

«На завтра, 13 сентября, нужны 2 возрастных мужчины (45 – 69) и 2 женщины «бальзаковского возраста» без признаков современности. Жду до 23.30 ваши заявки личным сообщением в ВК. От вас фото, фио, рост, размер одежды, обуви, телефон», – говорится в объявлении.