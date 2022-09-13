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Общество

Начинать сбор клюквы принято с 13 сентября

13 сентября православная церковь чтит память святого Киприана Карфагенского, жившего в III веке, сообщает calend.ru. Он был епископом Карфагена и прославился как искусный богослов; большая часть его сочинений была посвящена осмыслению вопросов отступничества. Также Киприан считается создателем канонического учения о единстве церкви.

На Руси говорили, что на Куприяна (Киприана) журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника — Журавлиное вече.

В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой, или журавлинкой. До этого срока на болота ходить было нельзя. «Ягоду-клюкву не тронь, покуда не полыхнет она, не отгонит тьму в зыбучую топь», — говорили мудрые люди. Если кто-то нарушал запрет, того, как считалось, ждали неминуемые беды: в девку бесплодница вселится, у парня нечистая ум отберет, а мужиков и баб нечисть может в топь уволочь.

На Куприяна первым за ягодами отправляли человека, родившегося в этот день; говорили, что он знает дорогу к журавлиннику — месту, где родится самая крупная клюква.

Из ягод готовили разнообразные лакомства — такие, как, например, клюква в сахаре или пирожки с клюквой. Варили также компоты и кисели, варенье.

Также на Куприяна обычно выходили в поле убирать корнеплоды — дергать репу, морковь и свеклу, копать картофель. Эти же овощи появлялись на столе в вареном, жареном и печеном виде. Центральное место занимал, конечно, картофель. «Картошка — хлебу присошка», — говорили крестьяне.

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