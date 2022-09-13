День программиста отмечают в России

07:46, 13 сентября 2022, ПАИ

День программиста отмечается в России начиная с 2009 года. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ № 1034 от 11 сентября 2009 года по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и празднуется на 256-й день года — 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября.

Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.

Зачастую слово «программирование» и все, что с ним связано, ассоциируется у обычного человека только с персональным компьютером, однако, это не так. Практически каждое электронное устройство — от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков с программным управлением — в свое время прошли через руки специалистов по программированию.

До появления официального День программиста этот профессиональный праздник отмечали в разные дни: 19 июля — когда Августа Ада Кинг, считающаяся первым программистом, написала первую в мире программу для вычислительной машины; 10 декабря — в день рождения самой Ады; 4 апреля (4.04) — по аналогии с ошибкой «404» («данная страница не найдена»); 22 апреля (22.04) — дата связана с российской кодировкой (сегодня уже устаревшей) специальности 220400 — «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».