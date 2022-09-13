До 18 градусов прогреется воздух в Пскове
13 сентября по Псковской области ожидается переменная облачность. Днем без существенных осадков, ветер восточных направлений. Температура воздуха от +14 до +19 градусов, сообщает официальный Telegram-канал региона.
В Пскове без существенных осадков. Температура днем +16...+18, ночью +9...+11 градусов. В Великих Луках днем +17...+19, ночью 6...+8 градусов.
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