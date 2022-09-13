Объявлен конкурс на проектирование велосипедной инфраструктуры в Пскове
Объявлен конкурс на проектирование связанной велосипедной инфраструктуры в Пскове. Подрядчику предстоит разработать проект создания сети велодорожек протяжённостью около 95 км, сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Предполагается, что около 64 км велопешеходных дорожек будет построено и почти 31 км обустроен в имеющейся улично-дорожной сети: велополосы, парковые велодорожки, велосипедные зоны и зоны смешанного движения.
Кроме того, будет разработан проект реконструкции мостовых сооружений для организации велосипедных и велопешеходных полос длиной около 2 км.
Проектирование должно завершиться до 1 мая 2023 года.
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