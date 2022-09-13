Часть улицы Алёхина в Пскове закроют для движения
Из-за дорожных работ с 14 по 16 сентября закрывается для движения автотранспорта участок проезда в районе здания № 3б на улице Алексея Алёхина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.
При движении псковичей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
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