Опрос: 68% псковичей считают «чёрную пятницу» обманом

14:49, 11 ноября 2026, ПАИ

Большинство жителей Пскова скептически относится к ноябрьским распродажам. Согласно опросу сервиса SuperJob, который проходил с 16 по 30 октября, 68 % горожан считают «чёрную пятницу» маркетинговым обманом и лишь 9 % верят в реальное снижение цен.

Уровень доверия к акции падает с возрастом и ростом дохода. Среди горожан до 35 лет в честные скидки верят 15 %, а среди жителей старше 45 лет – лишь 6 %. Самые скептичные – граждане с доходом от 150 000 рублей: 76 % из них уверены, что это обман, и лишь 4 % верят в снижение цен. Женщины доверяют распродажам чуть чаще мужчин (12 % и 6 % соответственно).

Покупать что-либо в период акции намерены лишь 9 % псковичей, тогда как 74 % таких планов не имеют. Те, кто всё же пойдёт за покупками, рассчитывают потратить в среднем 16 000 рублей. В топе желаемых товаров – одежда (24 %), бытовая техника и электроника (15 %), а также обувь (13 %).