Десятка сильнейших наставников РСО ПсковГУ примет участие в окружной школе командного состава

14:32, 11 ноября 2026, ПАИ

Отбор наставников РСО для участия в окружной школе командного состава проходит в Псковском государственном университете. Из 50 участников проекта «Маршрут построен» выберут 10 лучших, они смогут представить регион и получить новые знания.

Задача наставников – знакомить первокурсников с направлениями работы в РСО, помогать им с адаптацией в новом коллективе и готовить новичков к трудовому сезону, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Окружная школа командных составов в этом году впервые пройдёт в Псковской области, она объединит 120 наставников студотрядов из всех регионов Северо-Запада. Спикеры из корпоративного университета РСО и специалисты из окружного штаба проведут для ребят практико-ориентированное обучение.

«Шансы попасть в команду Псковской области есть у всех ребят. Успех зависит от каждого наставника – насколько он активен, как работает с наставляемым и как его работу видит отряд. В своём выборе мы будем опираться на мнение руководителей отрядов в первую очередь», – рассказала начальник отдела по работе со студотрядами ПсковГУ, руководитель проекта «Маршрут построен» Алла Сердцева.

Добавим, новая система наставничества в студенческих отрядах ПсковГУ устанавливается благодаря проекту «Маршрут построен». Это один из семи проектов, реализуемых в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте».