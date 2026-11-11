В Пскове нашли уникальный византийский энколпион с ликом святого Василия

14:51, 11 ноября 2026, ПАИ

Уникальный фрагмент византийского энколпиона с ликом святого Василия нашли в Пскове при раскопках на Красноармейской набережной, 19а. Об этом рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 ноября.

По её словам, раскопки на этом участке велись несколько лет назад в связи со строительством дома. В этом году там тянули коммуникации глубокого заложения, и на одном из участков пришлось провести раскопки – именно в ходе этих работ и был найден артефакт.

Как объяснила Марина Кулакова, изображение на кресте не штамповалось, а гравировалось. «То есть это уникальный [экспонат], ручная работа. Другого второго такого нет», – отметила она.

Подобные кресты-энколпионы встречаются в районе Херсонеса на юге страны, а на Северо-Западе известно всего три таких находки: два – в Гнёздове и на Рюриковом городище, третий – этот, псковский. Пока специалисты продолжают работу с находкой. В археологическом центре надеются, что её успеют изучить и подготовить к выставке.

Марина Кулакова пояснила, что это нательный крест, отличающийся тем, что обычно внутри он был полый и двустворчатый. Его главная задача – хранить внутри частицы мощей святых или другие священные реликвии.

Раскоп на Красноармейской набережной, 19а в Пскове, где был найден уникальный византийский энколпион, ведётся не первый год. Ранее этот раскоп уже принёс ряд примечательных находок. Специалисты обнаружили следы поселения XV–XVI веков, включая признаки косторезной мастерской, а также две каменные постройки, датированные XV–XVII веками, которые позже объединили в единый комплекс из трёх подвальных помещений. Среди артефактов с этого объекта – орнаментированный пинцет, костяной футляр, пуговица с чертополохом, фарфоровая фигурка зайца и копоушка с завершением в виде птицы.