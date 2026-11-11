Россияне массово жалуются на сбои интернета

14:19, 11 ноября 2026, ПАИ

Россияне массово жалуются на сбои интернета: 11 ноября проблемы затронули не только мобильную связь, но и домашний интернет – пользователи сообщают о медленной работе и недоступности сайтов при подключении с компьютера.

Сбои зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Свердловской, Новосибирской и Ленинградской областях, Краснодарском и Пермском краях, Карелии. В Санкт-Петербурге, по данным Downdetector, после 09:00 за час зафиксировано более 200 жалоб; пользователи сообщают о проблемах как с мобильным, так и с домашним интернетом – в частности, один из комментариев: «домашний интернет не работает, ещё и мобильный до сих пор не включили». Ранее, по данным Downdetector, за час поступило 265 жалоб, большая часть – на мобильный интернет, но были и сообщения о сбоях домашнего подключения. В Краснодарском крае на 14:00 – 168 обращений (10–11 % по стране).

Россияне также жалуются на работу социальных сетей, в частности «ВКонтакте»: пользователи сообщают о медленной загрузке страниц и перебоях в работе сервиса.