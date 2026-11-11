«Больше не нужно искать кадастрового инженера»: в Псковской области упростили получение кадастровых услуг

14:39, 11 ноября 2026, ПАИ

Жителям Пскова и Псковского района больше не придётся самостоятельно искать кадастрового инженера и проверять его квалификацию, чтобы заказать необходимые работы с недвижимостью. Подать заявку теперь можно через МФЦ, который передаст её в публично-правовую компанию «Роскадастр». О новом формате взаимодействия на брифинге в ПАИ рассказали директор МФЦ Псковской области Ольга Степанова и директор филиала «Роскадастра» по Псковской области Владимир Локтюшин.

Ольга Степанова отметила, что раньше гражданам приходилось самостоятельно искать исполнителя, а затем обращаться в МФЦ. Теперь эти этапы объединили: заявитель может сразу прийти в центр и оформить заявку на кадастровые работы. По её словам, такой подход экономит время, помогает избежать недобросовестных посредников и делает условия оказания услуг более прозрачными.

Владимир Локтюшин обратил внимание, что необходимость в кадастровых работах возникает не всегда очевидно для собственников. Например, отсутствие межевания может помешать дальнейшим действиям с недвижимостью.

«Иногда люди даже не знают, что дальнейшие их действия с имуществом невозможны, например, без отсутствующего межевания или других кадастровых услуг», – рассказал Владимир Локтюшин.

При этом обратиться в Роскадастр можно не только через МФЦ. Компания взаимодействует с гражданами очно и онлайн, а при необходимости специалисты выезжают к заявителям в Псков и Псковский район. Также можно прийти со своим кадастровым инженером или обратиться за проверкой документов.

На сайте Роскадастра предусмотрена функция предварительной проверки документов. Её может пройти кадастровый инженер, а у него можно запросить протокол проверки.

Владимир Локтюшин подчеркнул, что компания предоставляет пожизненную гарантию на свои услуги. Все этапы работы проверяются и контролируются до передачи готового результата заказчику. «Мы тоже помогаем в режиме одного окна, все остальные механизмы для клиента остаются «за кадром». Все наши шаги проверяются и контролируются перед тем, как передать готовое решение заказчику», – отметил Владимир Локтюшин.