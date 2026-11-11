В Псковской области водителям рекомендуют перейти на зимнюю резину

14:39, 11 ноября 2026, ПАИ

В связи с ухудшением погодных условий в Псковской области автовладельцам настоятельно рекомендуют перейти на зимнюю резину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Главным ориентиром для смены резины является температура: как только среднесуточная температура стабильно опускается ниже +5, пора переобуть автомобиль.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе дневные температуры от +1 до +5 градусов, а ночные заморозки до –1, что создаёт высокий риск образования гололедицы и повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Эксперты также напоминают о сроке службы шин: даже при хорошем внешнем виде резина требует замены в среднем через четыре-пять лет активного использования.

Чтобы минимизировать риски неконтролируемого заноса на скользкой дороге, водителям следует избегать резких манёвров и использовать прерывистое торможение. В случае заноса нельзя резко нажимать на газ, тормоз или чрезмерно крутить рулём. В условиях плохой видимости следует снизить скорость. Также водители и пассажиры обязательно должны использовать ремень безопасности.