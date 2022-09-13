ЕР набрала большинство во всех гордумах и заксобраниях

10:00, 13 сентября 2022, ПАИ

«Единая Россия» сумела сделать выводы и провести работу над ошибками, отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, комментируя предварительные итоги голосования 9–11 сентября. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

«В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81 % мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9 % мандатов). При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритаркой — везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова: там у нас простое, чуть-чуть не добрали до квалифицированного», — сказал Турчак.

В Кировской области кампания была высококонкурентной. «Единая Россия» получила 23 мандата из 36, получив более 64 % и по списку более чем в два раза опередив ближайшего конкурента. Такая же ситуация в Ярославле, Барнауле, Омске и Владивостоке — в тех административных центрах, где партия в прошлом году проиграла по спискам в Госдуму. Сейчас «Единая Россия» выиграла с большим отрывом. Наличие квалифицированного большинства в законодательных органах в регионах позволит «Единой России» принимать законы, которые позволят оперативно реагировать на все внешние изменения.

В кампании 2022 года партия продолжила тенденцию обновления пула своих кандидатов. 75 % кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», впервые участвовали в выборах. Среди них большое количество представителей сферы образования, науки, культуры, малого и среднего бизнеса. Один из результатов этого — по итогам выборов больше половины спикеров заксобраний и не менее трети глав городских дум обновятся.

Происходит обновление и в губернаторском корпусе. «Единая Россия» выдвинула 13 кандидатов, ещё двоих — в Республике Марий Эл и Ярославской области — партия поддержала на выборах. Все кандидаты на выборах высших должностных лиц одержали победу в первом туре.

Отдельно секретарь генсовета отметил результаты «Единой России» в Сибири и на Дальнем Востоке, где традиционно поддержка партии ниже, чем в среднем по стране. В этом году тенденция изменилась. Партия улучшила свой результат по количеству мандатов в Приморском крае (66 против 63 % в 2017 году) и на Сахалине (75 против 68 % в 2017 году), сохранила высокий уровень поддержки на Камчатке.

«В прошлом году в Госдуме мы проиграли Омск. В этом в гордуме у «Единой России» 90 % мандатов. Владивосток, Барнаул — примерно такая же картина. Все выдвинутые партией кандидаты в губернаторы — тоже победа», — отметил он. По итогам голосования высшие должностные лица получили высокие результаты — от 64 % в Удмуртии до 86 % в Бурятии.

В целом кампания прошла без существенных нарушений. Обеспечивать чистоту и прозрачность выборов помогали наблюдатели от «Единой России» — более 42 тысяч человек. Они прошли обучение правовым аспектам голосования и были выставлены на все участки в регионах, где проходили выборы. Большая часть сообщений о нарушениях с избирательных участков, которые были зафиксированы в публичном пространстве, не нашли подтверждения.

«Благодарю избирателей за поддержку. Спасибо кандидатам и их командам в штабах, нашим региональным отделениям за работу. Именно её и оценили жители регионов. Двигаемся дальше», — подвёл итоги Андрей Турчак.