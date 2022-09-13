Псковичей предупредили о возможном отключении воды на Рижском проспекте

09:52, 13 сентября 2022, ПАИ

Временное ограничение водоснабжения возможно в пяти домах на Рижском проспекте в Пскове сегодня, 13 сентября, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Отключение воды связано с плановыми работами МП Пскова «Горводоканал» по следующим адресам: Рижский проспект, 54, 54а, 56, 60 и 62.