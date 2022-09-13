Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Из-за марафона в Пскове остановят движение на Кузнецкой и Спортивной

25 сентября из-за соревнований по бегу «Псковский полумарафон «Мехуборка-2022» в городе временно прекратят движение транспорта, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

С 10:00 до 15:10 в Пскове будет закрыта улица Кузнецкая от Советской до Октябрьского проспекта и улица Спортивная от Гражданской до Кузнецкой (то есть вся улица).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 сентября 2022

В Госдуме назвали способ сократить безработицу

13 сентября 2022

Часть улицы Алёхина в Пскове закроют для движения
13 сентября 2022

Объявлен конкурс на проектирование велосипедной инфраструктуры в Пскове
13 сентября 2022

До 18 градусов прогреется воздух в Пскове
13 сентября 2022

О фестивалях, психологическом вебинаре и необычной экскурсии – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
12 сентября 2022

В Псковской научной библиотеке пройдёт выставка «Биоморфы»
12 сентября 2022

В Пскове ищут людей для съёмок в кино
12 сентября 2022

Посетить собор Иоанна Предтечи в Пскове можно виртуально

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...