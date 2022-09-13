Из-за марафона в Пскове остановят движение на Кузнецкой и Спортивной
25 сентября из-за соревнований по бегу «Псковский полумарафон «Мехуборка-2022» в городе временно прекратят движение транспорта, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
С 10:00 до 15:10 в Пскове будет закрыта улица Кузнецкая от Советской до Октябрьского проспекта и улица Спортивная от Гражданской до Кузнецкой (то есть вся улица).
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