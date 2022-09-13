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Спорт

Юные шахматисты из Пскова обыграли орловских гостей

ФОТО: Федерация шахмат Псковской области

Команда Псковской области на спартакиаде Союзного государства России и Беларуси среди детей и юношества обыграла со счётом 4:0 гостей из Орловской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной Федерации шахмат.

Сам турнир по шахматам проходил в Ледовом дворце города Пскова. Россию на нём представляют юные шахматисты из Москвы, Республики Чувашия, Орловской и Псковской областей. Республика Беларусь представлена четырьмя командами из города Минска, Могилёвской, Минской и Брестской областей. В состав каждой входят два юноши и две девушки.

Турнир зарегистрирован в Международной шахматной федерации и проходит по правилам ФИДЕ при круговой системе семи туров с контролем времени 60 минут + 10 секунд на ход каждому игроку. Допустимое время опоздания к началу тура – 10 минут. Турнир обслуживает судейская бригада во главе с международным арбитром Дмитрием Шаховым, национальными арбитрами, имеющими лицензию ФИДЕ, Александром Шпаком и Андреем Лилейкиным, а также Николаем Якушкиным. Соревнования проходят с использованием новейшего оборудования, полученного при поддержке Фонда президентских грантов.

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