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Общество

В России предлагают снизить тарифы на платных дорогах в новогодние праздники

Скидку 50 % предложили ввести на проезд по платным дорогам в новогодние праздники. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Новогодние праздники россияне активно используют для поездок на автомобилях к родственникам и для путешествий в другие регионы. По мнению депутата, многие жители страны могли бы ездить по платным трассам, так как зимой они более безопасны. Однако из-за высокой стоимости проезда часть граждан предпочитает пользоваться бесплатными дорогами, пишет «Газета.ру».

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50-процентной скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников», — говорится в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

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