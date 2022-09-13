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Происшествия

В Псковской области росгвардейцы спасли молодого человека от самоубийства

В Опочке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли жизнь 20-летнему местному жителю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Накануне вечером экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что на краю крыши многоэтажного дома находится молодой человек, который скинул предсмертную записку. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Прапорщик полиции Александр Виноградов стал разговаривать с молодым человеком и попытался его отвлечь. В это время старший сержант полиции Иван Коржаков поднялся на крышу и рывком убрал гражданина от края крыши.

Молодой человек был передан бригаде скорой медицинской помощи.

 

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