Новое оборудование поступило в Великолукскую межрайонную больницу

11:04, 13 сентября 2022, ПАИ

Кольпоскоп и гинекологическое кресло поступили в Великолукскую межрайонную больницу, сообщили в группе комитета по здравоохранению Псковской области.

«Закупка стала возможна благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения», — пояснили в комитете.

Бюджет модернизации первичного звена здравоохранения в Псковской области на 2022 год составляет 500 млн рублей. Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» рассчитана до 2025 года. В программу включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.