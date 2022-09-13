Новое оборудование поступило в Великолукскую межрайонную больницу
Кольпоскоп и гинекологическое кресло поступили в Великолукскую межрайонную больницу, сообщили в группе комитета по здравоохранению Псковской области.
«Закупка стала возможна благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения», — пояснили в комитете.
Бюджет модернизации первичного звена здравоохранения в Псковской области на 2022 год составляет 500 млн рублей. Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» рассчитана до 2025 года. В программу включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.
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