Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новое оборудование поступило в Великолукскую межрайонную больницу

Кольпоскоп и гинекологическое кресло поступили в Великолукскую межрайонную больницу, сообщили в группе комитета по здравоохранению Псковской области.

«Закупка стала возможна благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения», — пояснили в комитете. 

Бюджет модернизации первичного звена здравоохранения в Псковской области на 2022 год составляет 500 млн рублей. Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» рассчитана до 2025 года. В программу включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 сентября 2022

Новое оборудование поступило в Великолукскую межрайонную больницу
13 сентября 2022

В Госдуме назвали способ сократить безработицу

13 сентября 2022

Часть улицы Алёхина в Пскове закроют для движения
13 сентября 2022

Объявлен конкурс на проектирование велосипедной инфраструктуры в Пскове
13 сентября 2022

До 18 градусов прогреется воздух в Пскове
13 сентября 2022

О фестивалях, психологическом вебинаре и необычной экскурсии – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
12 сентября 2022

В Псковской научной библиотеке пройдёт выставка «Биоморфы»
12 сентября 2022

В Пскове ищут людей для съёмок в кино

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...